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Yılport Samsunspor'da Bahattin Köse kadro dışı bırakıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 26.07.2020 12:03 | Son Güncelleme

Yılport Samsunspor'da Bahattin Köse kadro dışı bırakıldı

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, 2020-2021 sezonunun peşinatının ödenmesi için kulübe ihtar çeken golcü futbolcu Bahattin Köse'yi, yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bıraktı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kulübün ligler tamamlanmadan önce gerek futbolculara gerekse tüm personele karşı yükümlülüklerini salgın koşullarında dahi aksatmadığı, tüm alacaklarını zamanında ödediği bildirildi.

Kovid-19 salgınının yarattığı olumsuz ekonomik ortama rağmen futbolcuların maaşlarından indirim talep edilmediğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bununla birlikte pandemi koşullarının devam edeceği göz önünde bulundurularak oyuncularımızdan tek seferde ya da 2 taksitte ödenecek peşinatlarının 4 eşit taksitte ödenmesi konusunda ricamız olmuş ve bir oyuncu hariç tüm oyuncularımız yazılı olarak bu talebimizi onaylamıştır. Profesyonel ve kurumsal yönetim şeklinin yanında oyuncuları dahil tüm personeline karşı her zaman iyi niyet düsturuyla hareket eden kulübümüze, henüz ligin tamamlanmadığı, tüm ödemelerin yapıldığı, gelecek sezonun takviminin belirlenmediği ve tüm oyuncuların peşinatını tek ya da 2 taksitten 4 taksitte almayı onayladığı bir ortamda bir oyuncunun 2020-2021 sezonuna ait peşinatının ödenmesine dair ihtarname göndermesi son derece manidardır."

Golcü futbolcu Bahattin Köse'nin kulübe çekmiş olduğu ihtarname neticesinde kendisi ile ihtilaflı duruma düşüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, yönetim kurulunun teknik ekibin görüşünü alarak, ilgili oyuncuyu kadro dışı bıraktığı vurgulandı.

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