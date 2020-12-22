Yılport Samsunspor'da ilk yarı hedefi 33 puan

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, ligin ilk yarısını 33 puanla tamamlamak istediklerini söyledi.

Sağlam, basın mensuplarına, Türkiye Futbol Federasyonunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sık sık maçlarının ertelenmesi sonucu aldığı, "Kulüpler Futbol Müsabaka Talimatı'na göre minimum 9 kişi ile sahaya çıkabilecek, aksi takdirde hükmen mağlup sayılacak" kararını değerlendirdi.

Samsunspor'un 20'ye yakın oyuncusunun Kovid-19'a yakalandığını hatırlatan Sağlam, "Umarım vücutları yeterli antikoru üretmiştir ve bundan sonraki süreçte tekrar hastalığa yakalanmazlar. Sonuç itibarıyla sağlık her şeyden önemli. Sağlık, alınacak galibiyetten, olunacak şampiyonluktan ve kaldırılacak kupadan çok daha önemli." dedi.

Kimsenin hastalanmasını istemediklerini ama her ihtimale karşı ikinci devre gerekli tedbirleri alacaklarını anlatan Sağlam, "Kadroda sayısal anlamda yeterliliğimizi artıracağız. Hatta başkanımızın tabiri ile yapılacak transferlerin üzerine 'sigorta' diye birkaç oyuncu daha ekleyeceğiz. Federasyonun hükmen mağlubiyet kararına gelirsek, inşallah bu sebepten dolayı takımlar mağlup olmaz. Benim dileğim budur." ifadesini kullandı.