Yıpranan bayrakların yerine yenileri asıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından iş yerlerinde ve ikamet balkonlarında eskiyen Türk Bayrakların yerine yenileri asıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye’m projesi kapsamında kent merkezinde bulunan ikametlerin ve iş yerlerinin camlarına asılarak hava koşullarından dolayı eskiyen veya yıpranan Türk Bayrakları tek tek toplandı. Toplanan Türk Bayraklarının yerine Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yenileri asılarak dalgalandırıldı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu proje kapsamında eskiyen ve yıpranan Türk Bayrakları yerine yenisinin asılmasına vatandaşlar büyük bir mutlulukla karşıladı. Polis ekiplerince yaklaşık 90 iş yeri ve ikamet balkonuna asılan Türk Bayraklarından dolayı vatandaşlar, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne ve polis ekiplerine teşekkür etti.

