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  4. YKS 2023 SINAV GİRİŞ BELGESİ-YERLERİ SORGULAMA! YKS yerleri ne zaman belli olacak, sınav giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM AİS ekranı!

YKS 2023 SINAV GİRİŞ BELGESİ-YERLERİ SORGULAMA! YKS yerleri ne zaman belli olacak, sınav giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM AİS ekranı!

21.05.2023 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS 2023 ile ilgili araştırmalar hız kazandı. YKS sınav giriş belgeleri tarihi merak konusu olurken birçok kişi sınav yerleri hakkında arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, YKS yerleri ne zaman belli olacak, sınav giriş belgesi açıklandı mı? YKS'ye kaç gün kaldı?

YKS 2023 SINAV GİRİŞ BELGESİ-YERLERİ SORGULAMA! YKS yerleri ne zaman belli olacak, sınav giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM AİS ekranı!

YKS sınav yerleri; 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan üniversite sınavı öncesi merak edildi. YKS yerleri için ÖSYM'den açıklama yapılması bekleniyor. İşte TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan 2023 YKS hakkında merak edilenler...

YKS SINAVINA KAÇ GÜN KALDI?

YKS sınavı için geri sayım devam ediyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

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YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sınavı oturum tarihleri şu şekilde:

YKS (TYT) - 17.06.2023
YKS (AYT) - 18.06.2023
YKS (YDT) - 18.06.2023

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