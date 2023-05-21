YKS 2023 SINAV GİRİŞ BELGESİ-YERLERİ SORGULAMA! YKS yerleri ne zaman belli olacak, sınav giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM AİS ekranı!

YKS sınav yerleri; 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan üniversite sınavı öncesi merak edildi. YKS yerleri için ÖSYM'den açıklama yapılması bekleniyor. İşte TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan 2023 YKS hakkında merak edilenler...

YKS SINAVINA KAÇ GÜN KALDI?

YKS sınavı için geri sayım devam ediyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sınavı oturum tarihleri şu şekilde:

YKS (TYT) - 17.06.2023

YKS (AYT) - 18.06.2023

YKS (YDT) - 18.06.2023



