YKS GİRİŞ YERİ VE SINAV BELGESİ SORGULAMA: 2023 YKS ne zaman, kaç gün kaldı?

YKS sınav yerleri ile ilgili açıklama; TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan üniversite sınavı öncesi yapıldı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından arama motorlarında "YKS sınav yerleri açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

YKS SINAV GİRİŞ BELGELESİ NASIL ALINIR?

YKS sınav yerleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI 2023

YKS 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

YKS OTURUM TARİHLERİ 2023

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sınavı oturum tarihleri şu şekilde:

YKS (TYT) - 17.06.2023

YKS (AYT) - 18.06.2023

YKS (YDT) - 18.06.2023

