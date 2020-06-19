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YKS Koordinasyon Kurulu toplantısı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.06.2020 13:29 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde 3’üncüsü gerçekleşecek olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) için ÖSYM Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.Simav Teknoloji Fakültesi’nde Kaymakam Türker Çağatay Halim başkanlığında yapılan toplantıya, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikci, Emniyet Müdürü Onur Altındağ, İlçe Nüfus Müdürü Lokman Karagöz, Şaphane Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr.

YKS Koordinasyon Kurulu toplantısı

Kütahya’nın Simav ilçesinde 3’üncüsü gerçekleşecek olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) için ÖSYM Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.
Simav Teknoloji Fakültesi’nde Kaymakam Türker Çağatay Halim başkanlığında yapılan toplantıya, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikci, Emniyet Müdürü Onur Altındağ, İlçe Nüfus Müdürü Lokman Karagöz, Şaphane Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. Murat Özalp, Doç Dr. Sait Sofuoğlu ve Simav Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu Sekreteri Hakkı Aktürk katıldı.
Kaymakam Halim, Simav’da 3’üncü kez yapılacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) için tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Halim “ Bu yıl Koronavirüs (Kovid -19) önlemleri kapsamında Simav’da yapılacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YKS) 10’u engelli olmak üzere 2 bin 51 öğrenci katılacak. Simav ilçe merkezindeki 7 okulda hazırlanan dersliklerde gerçekleştirilecek sınavda, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanlığı tarafından belirlenen personel görev yapacak. Sınava katılacak öğrencilerimize başarılar diliyoruz” dedi.

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Merkez
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Gönül Eczanesi
Gediz
Bahadır Eczanesi
Simav
Şifa Eczanesi
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