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YKS öncesi hazırlık toplantısı üniversite de yapıldı

KİLİS HABERLERİ  | 26.06.2020 16:56 | Son Güncelleme

Hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ve sınav esnasında alınacak önlemlerle ilgili Kilis 7 Aralık Üniversitesinde YKS hazırlık toplantısı yapıldı.7 Aralık Üniversitesi Rektörü ve ÖSYM İl Sınav Koordinatörü Prof.

Hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ve sınav esnasında alınacak önlemlerle ilgili Kilis 7 Aralık Üniversitesinde YKS hazırlık toplantısı yapıldı.
7 Aralık Üniversitesi Rektörü ve ÖSYM İl Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un başkanlığında yapılan toplantıya, Kilis’te sınav yapılacak okulların bina sınav sorumluları, sınav sorumlu yardımcıları ve bina sınav yöneticileri katıldı. Toplantıda 2020 YKS’de gerçekleştirilecek olan TYT, AYT ve YDT sınavlarında adayların sınavlara rahat ve güvenli bir şekilde katılmaları, pandemiden dolayı adayların sınavlarda sosyal mesafe gözetilerek oluşturulan oturma düzeniyle alınmaları, adaylara sınavlara girerken maske ve el dezenfektanı verilmesi, sınav öncesi ve sınav esnasında alınacak önlemler ile sınav güvenliğine ilişkin yapılan hazırlıklar konuşuldu.

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