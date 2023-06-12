EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2023: YKS ne zaman yapılacak, saat kaçta? ÖSYM takivimi ile TYT, AYT, YDT oturumlarının saatleri

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2023: YKS ne zaman yapılacak, saat kaçta? ÖSYM takivimi ile TYT, AYT, YDT oturumlarının saatleri

12.06.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ne zaman yapılacak? Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci sınav giriş belgesi ekranı ile sorunun yanıtını araştırıyor. ÖSYM tarafından; TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılacak üniversite sınavı için geri sayım sürüyor. Peki, YKS ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte ÖSYM'den yapılan açıklama doğrultusunda TYT, AYT ve YDT oturumlarının saatleri...

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2023: YKS ne zaman yapılacak, saat kaçta? ÖSYM takivimi ile TYT, AYT, YDT oturumlarının saatleri

YKS ile ilgili sorgulamalar Haziran ayı nedeniyle hız kazandı. Üniversite sınavına dair detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında, "2023 YKS ne zaman yapılacak, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ÖSYM takvimi ile TYT, AYT, YDT oturumları gün ve saatleri...

S3

YKS 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

yks

YKS TYT, AYT VE YDT OTURUMLARININ SAATLERİ VE SÜRELERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

yks tercih yapan kişi

YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

ösym yks optik

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu! 'Görevde yükselme sınavına gireceklerden sınav ücreti alınmayacak'Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu! 'Görevde yükselme sınavına gireceklerden sınav ücreti alınmayacak'
Anahtar Kelimeler:
yks sınav giriş belgesi

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Ankara'da okullar tatil mi? 12 Haziran 2023 Ankara'da okul var mı, valilikten tatil açıklaması geldi mi? Başkent'te sağanak sele dönüştü

Ankara'da okullar tatil mi? 12 Haziran 2023 Ankara'da okul var mı, valilikten tatil açıklaması geldi mi? Başkent'te sağanak sele dönüştü

YKS ne zaman, saat kaçta?

YKS ne zaman, saat kaçta?

YKS ne zaman yapılacak? TYT, AYT, YDT oturumları gün ve saatleri

YKS ne zaman yapılacak? TYT, AYT, YDT oturumları gün ve saatleri

Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu! 'Görevde yükselme sınavına gireceklerden sınav ücreti alınmayacak'

Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu! 'Görevde yükselme sınavına gireceklerden sınav ücreti alınmayacak'

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kapalıçarşı videosu gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

Kapalıçarşı videosu gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.