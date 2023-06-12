YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2023: YKS ne zaman yapılacak, saat kaçta? ÖSYM takivimi ile TYT, AYT, YDT oturumlarının saatleri

YKS ile ilgili sorgulamalar Haziran ayı nedeniyle hız kazandı. Üniversite sınavına dair detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında, "2023 YKS ne zaman yapılacak, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ÖSYM takvimi ile TYT, AYT, YDT oturumları gün ve saatleri...

YKS 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

YKS TYT, AYT VE YDT OTURUMLARININ SAATLERİ VE SÜRELERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.