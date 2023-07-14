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  4. YKS SINAV SONUÇLARI 2023: TYT, AYT, YDT sonuçları açıklandı mı? YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler sonuc.osym.gov.tr'de!

YKS SINAV SONUÇLARI 2023: TYT, AYT, YDT sonuçları açıklandı mı? YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler sonuc.osym.gov.tr'de!

14.07.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak konusu olurken birçok vatandaş ÖSYM tarafından yayımlanan bilgileri incelemeye başladı. 17 Haziran'da yapılan TYT ve 18 Haziran'da gerçekleştirilen AYT ve YDT oturumlarının ardından gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Adaylar taban puanları, başarı sırlamaları ve kontenjan bilgisini baz alıp tercih yapacaklar. Peki YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sonuc.osym.gov.tr sayfası ve YKS sonuçları ekranı!

YKS sınav sonuçları için geri sayım başladı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen YKS sınav sonuçları ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte ÖSYM'den yapılan açıklamanın detayları ve YKS sonuç sorgulama ekranı...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Önceki sınavlar baz alındığın erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar üniversite hayali kuran kişiler tarafından bekleniyor.

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YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

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2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. Bu seneye ait YKS taban puanları, üniversite yerleştirme işlemlerinin ardınan netleşecek.

ÖSYM tercih süreci öncesi YKS tercih kılavuzunu paylaşacak.

Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son yıl alım yaptığı puanlar yer alacak.

Lisans ve lisans fakültelerinin son alım yaptığı 2022 puanları için tıklayınız:

YKS TABAN PUANLARI 2022

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ÖSYM duyurdu! Sınav yerleri belli olduÖSYM duyurdu! Sınav yerleri belli oldu
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