YKS SINAV YERLERİ 2023 açıklandı mı? YKS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? TYT, AYT, YDT oturumlarının süresi ve tarihleri!

YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Birçok kişi şimdiden sınav giriş belgeleri ile ilgili araştırma yapıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda yapılacak üniversite sınavı Haziran ayında gerçekleştirilecek. YKS sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM'den yapılan açıklama sonrası YKS sınav giriş belgeleri erişime açılacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ SORGULAMA EKRANI

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sınavı oturum tarihleri şu şekilde:

YKS TYT) - 17.06.2023

YKS (AYT) - 18.06.2023

YKS (YDT) - 18.06.2023



