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  4. YKS SINAV YERLERİ 2023: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sınava kaç gün kaldı? ÖSYM ile AYT, TYT ve YDT sınav giriş belgesi ekranı

YKS SINAV YERLERİ 2023: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sınava kaç gün kaldı? ÖSYM ile AYT, TYT ve YDT sınav giriş belgesi ekranı

09.05.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınav giriş yerlerinin ne zaman erişime açılacağı merak edildi. Adaylar YKS sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin internet adresinden erişebilecekler. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sınava kaç gün kaldı? İşte YKS sınav giriş belgesi ekranı

YKS SINAV YERLERİ 2023: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sınava kaç gün kaldı? ÖSYM ile AYT, TYT ve YDT sınav giriş belgesi ekranı

YKS sınav yerleri; 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan üniversite sınavı öncesi merak edilen konular arasında yer alıyor. YKS sınav yerleri hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Ölçe Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin web sitesinde konuya dair yayımlanan bir duyuru olup olmadığını inceliyor. İşte YKS sınav yerleri sorgulama ekranı...

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YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sınavı oturum tarihleri şu şekilde:

YKS (TYT) - 17.06.2023
YKS (AYT) - 18.06.2023
YKS (YDT) - 18.06.2023

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