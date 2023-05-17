YKS sınavına kaç gün kaldı? 2023 YKS sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgeleri ne zaman belli olacak? ÖSYM AİS sorgulama ekranı

YKS sınav yerleri; 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan üniversite sınavı öncesi merak edilen konular arasında bulunuyor. YKS sınav yerleri hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesi ve sosyal medya hesabında konuya dair yayımlanan bir açıklama olup olmadığını inceliyor. İşte ÖSYM AİS YKS sınav yerleri sorgulama ekranı...

YKS SINAVINA KAÇ GÜN KALDI?

YKS sınavına 30 gün kaldı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sınavı oturum tarihleri şu şekilde:

YKS (TYT) - 17.06.2023

YKS (AYT) - 18.06.2023

YKS (YDT) - 18.06.2023



