YKS TERCİH SONUÇLARI 2023: ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte belli olur? Sonuc.osym.gov.tr ekranı

YKS tercih sonuçları tarihi merak konusu oldu. 27 Temmuz'da başlayan üniversite tercih süreci 8 Ağustos'ta sona erdi. İşlemler adaylar tarafından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapıldı. Şimdi gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte ÖSYM'den erişime açılacak olan YKS tercih sonuçları ekranı ve detaylar...

2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları tarihi merak konusu oldu. 27 Temmuz'da başlayan YKS tercih süreci 8 Ağustos'ta sona erdi.

YKS tercih sonuçları için ÖSYM'nin en geç 25 Ağustos tarihine kadar açıklama yapması bekleniyor.