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YKS TERCİH SONUÇLARI 2023: ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte belli olur? Sonuc.osym.gov.tr ekranı

10.08.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranından gerçekleştirilen tercih sürecinin sona ermesi sebebiyle merak konusu oldu. 27 Temmuz'da başlayan ve 8 Ağustos'ta biten tercih süreci sonrası açıklanacak olan üniversite tercih sonuçları ile 2 yıllık ve 4 yıllık programlara yerleşen kişiler, bir sonraki süreçte üniversite kayıtlarını yapacak. Peki, 2023 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sonuc.osym.gov.tr YKS tercih sonucu ekranı..

YKS tercih sonuçları tarihi merak konusu oldu. 27 Temmuz'da başlayan üniversite tercih süreci 8 Ağustos'ta sona erdi. İşlemler adaylar tarafından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapıldı. Şimdi gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte ÖSYM'den erişime açılacak olan YKS tercih sonuçları ekranı ve detaylar...

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2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları tarihi merak konusu oldu. 27 Temmuz'da başlayan YKS tercih süreci 8 Ağustos'ta sona erdi.

YKS tercih sonuçları için ÖSYM'nin en geç 25 Ağustos tarihine kadar açıklama yapması bekleniyor.

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