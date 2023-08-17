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YKS TERCİH SONUÇLARI 2023 SONUC.OSYM.GOV.TR: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte? Gözler ÖSYM'den gelecek duyuruda

17.08.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"YKS tercih sonuçları açıklandı" son dakika duyurusu için nefesler tutuldu. 17 Haziran'da TYT ve 18 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarının ardından heyecanla beklenen üniversite sınav sonuçları erişimine açıldı ve adaylar tercihlerini yaptı. Şimdi adayların gözü kulağı ÖSYM tarafından yapılacak açıklamada. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte? İşte, sonuc.osym.gov.tr YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

YKS tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklaması bekleyen çok sayıda aday gelişmeleri yakından takip ediyor. Üniversite sınav sonuçları sonrası T.C. kimlik numarası ile şifrelerini girerek sisteme giriş yapan üniversite öğrencisi adayları hayallerindeki okul ve bölüm için tercihlerini yaptı. Şimdi, ÖSYM'den üniversite yerleştirme sonuçları için gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. 2023 YKS tercih sonuçları merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylar ile sonuc.osym.gov.tr YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı haberimizde...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Bu sene üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olması nedeniyle YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açılacak.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile YKS yerleştirme sonuçlarına erişebilecekler.

YKS TERCİH SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2022 yılında 22-26 Ağustos arasında yapılmıştı.

Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştı.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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