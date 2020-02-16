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Yoğun İlgi Sergiyi Uzattı

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.02.2020 15:20 | Son Güncelleme

Talas Sanat Galerisi’nde açılmış olan “Köklerin Rengi Türk Sanatları Sergisi” vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine 23 Şubat’a kadar uzatıldı.Talas’ın tarihi Ali Saip Paşa Caddesi’nde bulunan ve ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayan sergi hafta boyunca 10.00 ile 20.00 arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.1 Şubat Cumartesi Günü görkemli bir programla açılışı gerçekleştiren ve her biri alanında usta sanatçıların eserlerinin sergilendiği Talas Sanat Galerisi, cam sanatından mozaik sanatına, ebru sanatından cilt sanatına kategoride esere ev sahipliği yapıyor.Bin 500 yıllık tarihi geçmişiyle kendisi bir başyapıt olan galeride usta sanatçılar; Mozaik Sanatçısı Meyçem Ezengin, Cilt Sanatçısı Melike Kazaz, Cam Sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri, Ebru Sanatçıları Hikmet Barutçugil ve Sema Balkaya Öksüz’ün eşsiz çalışmaları sergileniyor.

Yoğun İlgi Sergiyi Uzattı

Talas Sanat Galerisi’nde açılmış olan “Köklerin Rengi Türk Sanatları Sergisi” vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine 23 Şubat’a kadar uzatıldı.
Talas’ın tarihi Ali Saip Paşa Caddesi’nde bulunan ve ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayan sergi hafta boyunca 10.00 ile 20.00 arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.
1 Şubat Cumartesi Günü görkemli bir programla açılışı gerçekleştiren ve her biri alanında usta sanatçıların eserlerinin sergilendiği Talas Sanat Galerisi, cam sanatından mozaik sanatına, ebru sanatından cilt sanatına kategoride esere ev sahipliği yapıyor.
Bin 500 yıllık tarihi geçmişiyle kendisi bir başyapıt olan galeride usta sanatçılar; Mozaik Sanatçısı Meyçem Ezengin, Cilt Sanatçısı Melike Kazaz, Cam Sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri, Ebru Sanatçıları Hikmet Barutçugil ve Sema Balkaya Öksüz’ün eşsiz çalışmaları sergileniyor.

Yoğun İlgi Sergiyi Uzattı

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İmsak
06:00
Sabah
07:22
Öğle
12:57
İkindi
15:54
Akşam
18:22
Yatsı
19:39

Kayseri Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Pazar

Genç Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nur Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Efe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Melahat Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Elçin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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