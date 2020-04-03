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Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri kapatılıyor! Ödemeler artık evlerde yapılacak

ERZİNCAN HABERLERİ  | 03.04.2020 10:28 | Son Güncelleme

Kirasını, faturalarını ödeyemeyen zor durumdaki vatandaşlar yardım parasını alabilmek için dün ülke genelindeki PTT şubelerine hücum etti.

Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri kapatılıyor! Ödemeler artık evlerde yapılacak

Kirasını, faturalarını ödeyemeyen zor durumdaki vatandaşlar yardım parasını alabilmek için dün ülke genelindeki PTT şubelerine hücum etti. İhtiyaç sahibi ailelere verilen yardım nedeniyle uzun kuyrukların oluştuğu bazı PTT şubelerinin kapatılacağı belirtildi. Alınan yeni karar doğrultusunda ödemeler artık PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla vatandaşların kendi ikametlerinde yapılacak.
Konuyla ilgili Erzincan’da da Korona virüs (Covid-19) Salgını İle Mücadele Kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nce ek karar alındı.
Kararda şu bilgilere yer verildi:
“Ülkemiz genelinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde 81 il ve 923 ilçemizde PTT aracılığıyla hane başı bin TL. ödemeleri 01.04.2020 tarihinden itibaren başlamıştır.
Ancak birçok ilimizde vatandaşların aynı anda müracaatları için PTT şubelerine gitmesi yoğunluk ve bu özel döneme ait yakın temas içinde bekleme görüntüleri oluşturmuştur.
Bu durum bulaşıcılığı hızlı ve yüksek olan Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlarımız açısından ciddi risk oluşturmaktadır.
Bu kapsamda yapılacak ödemelerin vatandaşlarımıza 03.04.2020 Cuma saat 10:00’dan itibaren PTT dağıtıcıları, bekçiler, kolluk birimleri, öğretmenler, okul müdürleri ve diğer kamu görevlilerimiz vasıtasıyla kendi ikametlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.”

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