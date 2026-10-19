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Yok artık Wanda Nara! Icardi'nin ayrıldığı eşi sonunda bunu da yaptı

Mauro Icardi ile Wanda Nara’nın olaylı boşanma sürecinde sular durulmuyor. Karşılıklı sert açıklamalarla gündeme gelen eski eşler arasında bu kez dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Nara’nın internet mağazasında satışa çıkardığı ürün, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Yok artık Wanda Nara! Icardi'nin ayrıldığı eşi sonunda bunu da yaptı
Cevdet Berker İşleyen

Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın 2014 yılında başlayan evlilikleri resmen sona erdi. İtalya'daki boşanma davasının sonuçlanmasının ardından taraflar arasındaki gerilim devam etti.

GERİLİM SÜRÜYOR

Yok artık Wanda Nara! Icardi nin ayrıldığı eşi sonunda bunu da yaptı 1

Icardi, boşanma kararının ardından Nara'nın nafaka ve 250 bin euro tazminat talebinin reddedildiğini açıkladı. Nara ise eski eşini hedef alan sözler kullanırken Icardi de psikolojik test sonuçlarına ilişkin iddialarla karşılık verdi.

FORMASINI BİLE SATIYOR

Yok artık Wanda Nara! Icardi nin ayrıldığı eşi sonunda bunu da yaptı 2

Wanda Nara, internet mağazasında arkasında 9 numara ve Icardi yazan Arjantin Milli Takımı formasını satışa çıkardı. Yaklaşık 20 euro fiyat biçilen formanın ilan başlığında eski eşinin adına yer verilmemesi dikkat çekti.

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