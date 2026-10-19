Yok artık Wanda Nara! Icardi'nin ayrıldığı eşi sonunda bunu da yaptı

Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın 2014 yılında başlayan evlilikleri resmen sona erdi. İtalya'daki boşanma davasının sonuçlanmasının ardından taraflar arasındaki gerilim devam etti.

GERİLİM SÜRÜYOR

Icardi, boşanma kararının ardından Nara'nın nafaka ve 250 bin euro tazminat talebinin reddedildiğini açıkladı. Nara ise eski eşini hedef alan sözler kullanırken Icardi de psikolojik test sonuçlarına ilişkin iddialarla karşılık verdi.

FORMASINI BİLE SATIYOR

Wanda Nara, internet mağazasında arkasında 9 numara ve Icardi yazan Arjantin Milli Takımı formasını satışa çıkardı. Yaklaşık 20 euro fiyat biçilen formanın ilan başlığında eski eşinin adına yer verilmemesi dikkat çekti.