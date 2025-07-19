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YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2025! Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? ÖSYM YKS lisans tercih sihirbazı ekranı

YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday YKS tercih işlemleri için araştırmalara başladı. YÖK Atlas 2025 tercih robotu ön lisans ve lisans öğrencilerine tercih sürecinde yardımcı olacak. Tercih robotu aracılığıyla adaylar, tercihlerini daha rahat oluşturabilecekler. YKS üniversite tercih süreci 30 Temmuz'da başlayıp 11 Ağustos'ta sona erecek. Peki, YÖK Atlas tercih sihirbazı nasıl kullanılır? İşte YKS lisans tercih ekranı...

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2025! Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? ÖSYM YKS lisans tercih sihirbazı ekranı

YÖK Atlas tercih robotu 2025, üniversite tercih süreci yaklaşan milyonlarca aday tarafından tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. YKS üniversite tercihleri 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? YKS puan hesaplama ekranı ve detaylar haberimizde...

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NEDİR?

YÖK Atlas tercih robotu, adaylara geride bıraktığımız son 4 senenin taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı tanımaktadır.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2025! Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? ÖSYM YKS lisans tercih sihirbazı ekranı 1

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas tercih robotuyla son 4 yılın, 4 yıllık ve 2 yıllık üniversitelerin taban puanlarını ve başarı sıralamaları kolayca görme imkanı yer alıyor.

Yapmanız gereken tek şey YÖK'ün resmi sayfası olan https://yokatlas.yok.gov.tr/ adresine girerek tercih sihirbazı bölümünde lisans (4 yıllık) veya ön lisans (2 yıllık) tercihler için belirlenen sayfalara tıklamanız ve sayısal, sözel ya da eşit ağırlık kısmından birini seçerek kolayca geçmiş yılların başarı sıralamalarını elde edebilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2025! Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? ÖSYM YKS lisans tercih sihirbazı ekranı 2

YÖK ATLAS LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS ÖN LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, TYT/AYT netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YÖK LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ÖN LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2025! Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? ÖSYM YKS lisans tercih sihirbazı ekranı 3

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