YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. YÖK Başkanı Özvar, Isparta'da öğrencilerle buluştu

YÖK Başkanı Özvar, Isparta'da öğrencilerle buluştu

12.06.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖK Başkanı Özvar, Isparta'da öğrencilerle buluştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Isparta'da öğrencilerle bir araya geldi.

Gölcük Tabiat Parkı'nda buluştuğu öğrencilerle sohbet eden Özvar, onların talep ve önerilerini dinledi. Etkinliğe rektörler de katıldı.

Özvar, yarın Süleyman Demirel Üniversiteni, Isparta Valiliğini ziyaret edecek ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde gerçekleştirilecek Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği Toplantısı'na katılacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Isparta’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Isparta’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'ndan Ömer Erdoğan açıklaması:Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'ndan Ömer Erdoğan açıklaması:
Tokat'ın Zile ilçesinde sağanak ve dolu zarara yol açtıTokat'ın Zile ilçesinde sağanak ve dolu zarara yol açtı
Anahtar Kelimeler:
Isparta

Isparta Namaz Vakitleri 14 Haziran Salı

İmsak
03:41
Sabah
05:28
Öğle
13:03
İkindi
16:56
Akşam
20:28
Yatsı
22:07
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yıllarca dehşeti yaşadı! Hastalığa aldırmadan defalarca...

Yıllarca dehşeti yaşadı! Hastalığa aldırmadan defalarca...

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Seyir halindeki araca çıktı! Üzeri tamamen çıplak...

Seyir halindeki araca çıktı! Üzeri tamamen çıplak...

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.