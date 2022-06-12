YÖK Başkanı Özvar, Isparta'da öğrencilerle buluştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Isparta'da öğrencilerle bir araya geldi.
Gölcük Tabiat Parkı'nda buluştuğu öğrencilerle sohbet eden Özvar, onların talep ve önerilerini dinledi. Etkinliğe rektörler de katıldı.
Özvar, yarın Süleyman Demirel Üniversiteni, Isparta Valiliğini ziyaret edecek ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde gerçekleştirilecek Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği Toplantısı'na katılacak.
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