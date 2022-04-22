YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. YÖK Başkanı Özvar, Van'da üniversite öğrenciyle buluştu:

YÖK Başkanı Özvar, Van'da üniversite öğrenciyle buluştu:

22.04.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(YKS'de barajın kaldırılması) Bu sistem elemeyi ikinci plana itiyor. Öğrenciler arasında başarı sıralamasını öne çekiyor. Yani yapmaya çalışılan şey, aslında yeteri kadar kontenjan olmasına rağmen öğrencilerin tercih yapma imkanını genişletiyoruz. Barajların kalkması demek herkesin sınavsız üniversiteye girmesi demek değildir"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) öğrencilerle bir araya geldiği programda, doktorasını tamamlayan öğrencilerin istihdamı için bazı formüller üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Bir dizi programa katılmak üzere kentte bulunan Özvar, beraberindeki YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Ömer Açıkgöz ve Prof. Dr. Naci Gündoğan ile Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Genişletilmiş Senato Toplantısı"na katıldı.

Burada Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır, Batman, Siirt ve Bingöl'deki üniversitelerin rektörleri ve senato üyeleriyle görüşen Özvar, ülkenin eşsiz zenginliği olan gençleri hayata kazandırmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Van YYÜ'de akademik anlamda önemli gelişmelerin olduğunu, gençlerde bir heyecan ve dinamizmin dikkat çektiğini ifade eden Özvar, şunları kaydetti:

"Sizlerden en büyük isteğim, daha fazla yayın ve akademik üretkenlik. Eğitim ve öğretim kalitesini mümkün olduğu kadar daha yukarılara çıkartabilmek. Üniversiteyi üniversite yapan akademik üretim ve bilimsel performanstır. Asıl önemli olan burasıdır. Doktorasını tamamlayan öğrenciler için 2547 sayılı kanun mevzuatında bazı değişiklik hazırlıklarımız var. Doktora sonrasında genç araştırmacılarımızın bir müddet üniversitelerde, bir üniversiteye girebilecekleri yayını yapabilecek kadar istihdamı temin edecek birtakım formüller üzerinde çalışıyoruz. Dolayısıyla doktora sonrası araştırmacı statüsünde bir iyileştirme geleceğini şimdiden söyleyeyim."

Özvar ve beraberindekiler daha sonra üniversitenin sosyal tesislerinde öğrencilerle iftar yaptı.

Burada öğrencilerle sohbet eden Özvar, üniversitelerin başarı sıralamasına göre öğrenci aldığını hatırlattı.

Türkiye'de 204 aktif üniversitenin olduğunu anlatan Özvar, şöyle devam etti:

"Genç nüfusu hesaba kattığımız zaman bu 204 üniversite yüksek öğretim ihtiyacını ancak karşılıyor. Hatta üniversite kapılarına gelen öğrenci kardeşlerimizin sayılarına dikkat edecek olursak aslında yetmiyor da denilebilir. Bizler hangi programda, hangi bölümde meslek icra edersek edelim hayatı anlamlı kılacak en önemli şey çevremizle uyumlu, üretken, pozitif, çevremize hizmet eden, destek olan, yardım eden insanlar olabilmektir. Bu bakımdan üniversitelerin yüksek öğretimde öğrencilerimize fevkalade önemli katkılar sağladığını, beceriler kazandırdığını düşünüyorum."

Hayat boyu öğrenme felsefesini çok önemsediklerini belirten Özvar, üniversiteyi fırsat bilip, öğretmenlerin öğrettiği şeylerin ötesine geçerek sürekli araştırmak gerektiğini ifade etti.

- "Barajların kalkması demek herkesin sınavsız üniversiteye girmesi demek değildir"

Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) baraj puanlarının kaldırılmasına ilişkin ise şunları söyledi:

"YKS baraj puanın kaldırılmasının en önemli sebeplerinden birisi önümüzdeki yıllarda daha da artacağını öngördüğümüz bir aday sayısı olacak. Bu sene 3 milyon 250 bin öğrenci sınava giriyor. 2024'te belki 4 milyon genç üniversite sınavlarına girmek için başvuracak. Buna mukabil devletimizin, ülkemizin çok şükür üniversite imkanları fevkalade geniştir. Yani 1 milyon 10 bin civarında bir kontenjanımız var. Fakat kontenjanlar bu kadar geniş olmasına rağmen kontenjanların kayda değer bir kısmının boşta kaldığını görüyoruz. Bununla da bizim yapmaya çalıştığımız basit bir işlem var. Biz bu sistemi bu şekilde yeniden kurgularken belli simülasyonlar yaparak bu işleri yaptık. 2021'de baraj olmasaydı mevcut sonuçlara göre başarı sıralamaları nasıl olurdu, bunların hepsini çıkardık. Bu sistem elemeyi ikinci plana itiyor. Öğrenciler arasında başarı sıralamasını öne çekiyor. Yani yapmaya çalışılan şey, aslında yeteri kadar kontenjan olmasına rağmen öğrencilerin tercih yapma imkanını genişletiyoruz. Barajların kalkması demek herkesin sınavsız üniversiteye girmesi demek değildir."

Programa Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Doğu Anadolu'daki üniversitelerin rektörleri, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinema salonuna dönüştürülen atıl binanın ilk misafiri kırsaldaki çocuklar olduSinema salonuna dönüştürülen atıl binanın ilk misafiri kırsaldaki çocuklar oldu
Kayseri'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıKayseri'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kayseri'de cinayet zanlılarının yakalandığı operasyonun görüntüleri paylaşıldıKayseri'de cinayet zanlılarının yakalandığı operasyonun görüntüleri paylaşıldı
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 23 Nisan Cumartesi

İmsak
03:43
Sabah
05:13
Öğle
12:10
İkindi
15:54
Akşam
18:57
Yatsı
20:21

Van Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Cumartesi

Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Koç Eczanesi
Ipekyolu
Yağmur Eczanesi
Ipekyolu
Asya Eczanesi
Tusba
Sevinç Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Öğretmeninin mesajlarını ifşa etti! Tartışma yarattı

Öğretmeninin mesajlarını ifşa etti! Tartışma yarattı

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.