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YÖKAK, Türk Eğitim Derneği Üniversitesine 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" hakkı verdi

15.09.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas: - "2020 yılında ilk kez uygulanmaya başlanan Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türkiye'deki üniversitelerin ulusal hedeflere katkısını ve dünyadaki görünürlüğünü artırmak amaçlanmaktadır" -"Başvuru yapan 60'a yakın üniversite içerisinden 9 üniversite Kurumsal Akreditasyon Programını başarıyla tamamladı"

Türk Eğitim Derneği (TED) Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından uygulanan "Kurumsal Akreditasyon Programı" kapsamında 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" almaya hak kazandı.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, TED Üniversitesi Çok Amaçlı Salonu'nda belgenin verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende, Türkiye'de eğitim öğretimde yaşanan değişliklerin dikkate alınarak, eğitim çalışmalarının yapılması gerektiğini belirtti.

Gençlerin eğitimde değişim ve dönüşüme yönelik beklentilerinin olduğuna işaret eden Elmas, şunları kaydetti:

"17 yaşındaki gençler bizlere bu değişimi ve dönüşümü yaptıracaklar, zorla yaptıracaklar. Gençlerimiz, 'Sen YÖK olarak üniversite açıyorsun, rektörlük olarak bölümler açıyorsun ama ben bu bölümlere gelmiyorum.' diyor. Bunların sinyallerini 2-3 senedir alıyoruz. Bu sene daha yoğun bir şekilde aldık. Biz her şey değişsin istiyoruz ama biz kendimiz değişmiyoruz. Dolayısıyla değişmesi gereken biziz."

Elmas, üniversiteler tarafından öğrencilere kazandırılması gereken yetkinliklerin salgın sürecinde en az yüzde 30-35'inin kazandırılamadığını aktararak, "Üniversiteler madem yüz yüze açıldı. O zaman üniversiteler, üniversitelerin bölümleri toplanıp, 'Biz, sizlere (öğrenciler) uzaktan bazı yetkinliklerimizi kazandıramadık. Size hafta içi, hafta sonu şu programı açıyoruz, buyurun gelin kazanamadığınız yetkinliklerinizi kazandıralım' diyecek." ifadelerini kullandı.

- "Üniversiteler, dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak misyon ve hedeflerini belirliyor"

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, dünyadaki gelişmeleri ve ülkenin hedeflerini dikkate alarak misyon ve hedef belirleyen üniversitelerin, hedefleri uygulayıp kendine özgü mekanizmalarla sonuçlara baktığını ve böylece iç kalite güvence sistemi kurduğunu anlattı.

Elmas, YÖKAK'ın, üniversitelerin misyonlarına ve özelliklerine hiçbir zaman müdahale etmediğini ve bu değişimlere ait raporları kurulun internet sayfasında ayrıntılı paylaştıklarını dile getirerek, kurulun, bu değerlendirmedeki temel hedefinin, üniversiteden mezun olanların beklenen yeterliklere sahip olması, iş bulabilmeleri ve dünyaya kolay adapte olabilmeleri olduğunu aktardı.

Kurulun, Akreditasyon Kurulu ile bu değerlendirmeler çerçevesinde "tam akreditasyon" alacak üniversiteleri belirlediğini anlatan Prof. Dr. Muzaffer Elmas, şöyle devam etti:

"2020 yılında ilk kez uygulanmaya başlanan Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türkiye'deki üniversitelerin ulusal hedeflere katkısını ve dünyadaki görünürlüğünü artırmak amaçlanmaktadır. 2020 yılında başvuru yapan 60'a yakın üniversite içerisinden 9 üniversite (Akdeniz, Atatürk, Ege, Erciyes, İhsan Doğramacı Bilkent, İstanbul Teknik, Koç, Ondokuz Mayıs ve TED üniversiteleri) Kurumsal Akreditasyon Programını başarıyla tamamladı."

- "TED sürekli iyileşerek mükemmelliğe doğru hızla ilerleyecek"

Elmas, YÖKAK Kurul Toplantısı'nda verilen kararla TED Üniversitesi'nin Temmuz 2021'den itibaren 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" almaya hak kazandığını duyurarak, şunları söyledi:

"Kendisini belirlediği seviye ile sonuç arasındaki en uyumlu kurumlardan biri TED Üniversitesi çıktı. Tam akreditasyon, TED Üniversitesinde mezunların beklenen yetkinliklere sahip olmasını, dünyaya kolay uyum sağlamasını, Ar-Ge'ye ve topluma katkı sağlamasını, ülkemizde olduğu kadar dünyadaki görünürlüğünün de artırılmasını güvence altına almaktadır. Bu aşamadan sonra üniversite sürekli iyileşerek mükemmelliğe doğru hızla ilerleyecektir."

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Tam Akreditasyon Belgesi'ni, Rektör Vekili Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'na takdim etti.

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