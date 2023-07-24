YÖKDİL 2023 GEÇ BAŞVURU EKRANI: ÖSYM YÖKDİL 2 ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar? Dikkat kritik gün yarın!

YÖKDİL geç başvuru ekranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. YÖKDİL 2 geç başvuruları yarın alınacak. Başvuru işlemleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. Birçok kişi internette "2023 YÖKDİL 2 geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...
YÖKDİL geç başvuruları 25 Temmuz 2023 Salı günü alınacak.
11 Temmuz -17 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki başvuru sürecini kaçıranlar YÖKDİL geç başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler.
YÖKDİL geç başvuru sınav ücreti 390 TL olarak belirlendi.
YÖKDİL 2 geç başvuru alımları 25 temmuz 2023 Salı günü saat 10:00'da başlayıp 23:59'da sona erecek.
YÖKDİL başvuru kılavuzunda sürece ilişkin detaylara yer verildi.