YÖKDİL 2023 GEÇ BAŞVURU EKRANI: ÖSYM YÖKDİL 2 ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar? Dikkat kritik gün yarın!

YÖKDİL geç başvuru ekranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. YÖKDİL 2 geç başvuruları yarın alınacak. Başvuru işlemleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. Birçok kişi internette "2023 YÖKDİL 2 geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YÖKDİL geç başvuruları 25 Temmuz 2023 Salı günü alınacak.

11 Temmuz -17 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki başvuru sürecini kaçıranlar YÖKDİL geç başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

YÖKDİL geç başvuru sınav ücreti 390 TL olarak belirlendi.

YÖKDİL 2 geç başvuru alımları 25 temmuz 2023 Salı günü saat 10:00'da başlayıp 23:59'da sona erecek.

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU 2023

YÖKDİL başvuru kılavuzunda sürece ilişkin detaylara yer verildi.