YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Yol açma çalışması yapan iş makinesi şarampole düştü

Yol açma çalışması yapan iş makinesi şarampole düştü

VAN HABERLERİ  | 18.02.2020 16:59 | Son Güncelleme

Van’ın Çatak ilçesinde yol açma çalışması yapan iş makinesi şarampole düştü.Alınan bilgilere göre olay, Çatak ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 rakımlı Atlıhan Mahallesi’nde meydana geldi.

Van’ın Çatak ilçesinde yol açma çalışması yapan iş makinesi şarampole düştü.
Alınan bilgilere göre olay, Çatak ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 rakımlı Atlıhan Mahallesi’nde meydana geldi. Van Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi, yol açma çalışması sırasında yoldan kayarak şarampole düştü. Operatörün haber vermesiyle bölgeye Van Büyükşehir ve Çatak belediyelerine ait iş makineleri sevk edildi. Yapılan 9 saatlik çalışma sonucu iş makinesi şarampolden çıkarıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDüğünlere olur böyle şeyler!Düğünlere olur böyle şeyler!
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Killik Stadı bakıma alındı

Killik Stadı bakıma alındı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Van Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
05:26
Sabah
06:48
Öğle
12:25
İkindi
15:25
Akşam
17:53
Yatsı
19:10

Van Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Ferhat Eczanesi
Ipekyolu
Filiz Eczanesi
Ipekyolu
Nisa Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Kartal Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

Van Valisi Bilmez, çığ bölgesinde incelemelerde bulundu

Van Valisi Bilmez, çığ bölgesinde incelemelerde bulundu

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.