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Yol ayrımında bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

DÜZCE HABERLERİ  | 17.10.2020 08:55 | Son Güncelleme

Düzce’de gece saatlerinde D-100 Karayolu’nda bariyerlere çarpan sürücü yaralandı.

Düzce’de gece saatlerinde D-100 Karayolu’nda bariyerlere çarpan sürücü yaralandı. Bariyerleri yerinden söken araç ise hurdaya döndü.
Kaza; gece saatlerinde D-100 karayolu Zonguldak-Akçakoca yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Ahmet K. idaresinde ki 81 AG 995 plakalı fiat marka hafif ticari araç sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonrasında kontrolden çıkarak yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Hafif ticari araç bariyerleri yerinden sökerken sürücüsü ise yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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