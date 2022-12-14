YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Yol ortasında kalan asırlık ağaç korumaya alındı

Yol ortasında kalan asırlık ağaç korumaya alındı

14.12.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde yol genişletme çalışmalarında yol ortasında kalan asırlık dut ağacı koruma altına alındı.

İpekyolu Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi Girne Sokak’ta yol genişletme çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalarda asırlık dut ağacı ise yolun ortasında kaldı. Bunun için harekete geçen belediye yetkilileri, dut ağacının kesilmemesi kararı aldı. Yol ortasında kalan asırlık ağacın çevresi demir korkuluklarla çevrilerek korumaya alındı. Mahalle sakinlerince asırlık ağacın korunması ise büyük takdir topladı.

“YAŞLI DUT AĞACIMIZ HALEN MEYVE VERMEKTEDİR”

Konuya ilişkin konuşan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Leyla Tanrıtanır, yaklaşık 15 yıldır mahallede muhtar olarak görev yaptığını belirtti. Kentin en eski mahallelerinden biri olan Cumhuriyet Mahallesi’nde hızlı bir yapılaşmanın olduğunu ifade eden Tanrıtanır, “Eski yapıların yıkılması ve yeni yapıların yapılmasından dolayı bazen bu tür sıkıntılar yaşanabiliyor. Bir asırlık dut ağacımız yol yapımı sırasında yolun ortasından kalınca kaymakamımıza ilettik. Kaymakamımız büyük bir hassasiyet gösterdi ve ağacın etrafını koruma altına aldık. Yaşlı dut ağacımız halen meyve vermektedir. Ağacın bakımı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ben bu vesileyle İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ile ekibine teşekkür ederim” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van’da bir ayda 8 bin çocuk tiyatroya götürüldüVan’da bir ayda 8 bin çocuk tiyatroya götürüldü
Artvin’de kayıp kamyonet sürücüsünün cesedi kaza yerinden 2 kilometre uzakta bulunduArtvin’de kayıp kamyonet sürücüsünün cesedi kaza yerinden 2 kilometre uzakta bulundu
Rize’de ata tohum seferberliğiRize’de ata tohum seferberliği
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 14 Aralık Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:09
Öğle
12:06
İkindi
14:32
Akşam
16:53
Yatsı
18:16

Van Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Çarşamba

Onay Eczanesi
Ipekyolu
Derman Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Merve Eczanesi
Edremit
Şura Eczanesi
Tusba
Sevinç Eczanesi
Ercis
Başkale Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.