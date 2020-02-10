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Yol yapım, bakım ve onarım işlerindeki tehlike ve riskler anlatıldı

MERSİN HABERLERİ  | 10.02.2020 12:46 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı personeline, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verildi.

Yol yapım, bakım ve onarım işlerindeki tehlike ve riskler anlatıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı personeline, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verildi. Eğitimde, yol yapım, bakım, onarım işlerindeki tehlike ve riskler, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma konuları üzerinde duruldu.
İş güvenliği uzmanları Kemal Şahin, Yasemin Şahin, Sercan Aslan ve işyeri hekimi İsmail İncir tarafından Kongre ve Sergi Sarayı’nda verilen eğitimde, çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar anlatıldı. Personele, risk etmenlerinden, iş ekipmanlarının güvenli kullanımına kadar pek çok alanda bilgi verildi. Uzmanlar, eğitimde özellikle yol yapım, bakım, onarım işlerindeki tehlike ve riskler, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma konuları üzerinde durdu. Eğitimde, sağlık konularında iş yeri temizliği ve düzeni dahil olmak üzere, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilk yardım ile tütün ürünlerinin zararları, pasif etkilenim ve hijyen konuları paylaşıldı.
Ayrıca, teknik konular kapsamında kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, kişisel koruyucu donanım kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma hakkında bilgi verildi. Kazalardan video ve örneklere de yer verilen eğitimde, katılımcılara daha etkili bir anlatım sağlandı. İş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimi tarafından verilen eğitimin sonunda, verimliliği ölçmek ve değerlendirmek amacıyla sınav yapıldı.

Yol yapım, bakım ve onarım işlerindeki tehlike ve riskler anlatıldı

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