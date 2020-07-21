YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Yola düşen sokak lambası tehlike oluşturdu

Yola düşen sokak lambası tehlike oluşturdu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.07.2020 13:45 | Son Güncelleme

Eskişehir Canlı Hayvan Pazarı’na giden yola düşen sokak lambası, çevredeki vatandaşlar ve sürücüler için tehlike oluşturdu.Eskişehir Canlı Hayvan Pazarı’na giden Sanayi Caddesi üzerinde aydınlatma direğine bağlı bir sokak lambası yolun tam ortasına düştü.

Eskişehir Canlı Hayvan Pazarı’na giden yola düşen sokak lambası, çevredeki vatandaşlar ve sürücüler için tehlike oluşturdu.
Eskişehir Canlı Hayvan Pazarı’na giden Sanayi Caddesi üzerinde aydınlatma direğine bağlı bir sokak lambası yolun tam ortasına düştü. Hayvan pazarına ulaşım için kullanılan yolda meydana gelen talihsiz olay, sürücüler ve çevredekiler için tehlike oluşturdu. Neden ve ne zaman düştüğü bilinmeyen lamba çevredekiler tarafından yolun kenarına konuldu. Lambayı yolun ortasında görenler, "Yoldan geçen birinin üzerine düşseydi ne olacaktı" diyerek sitem etti. Vatandaşlar lambanın buradan kaldırılması için yetkililere haber verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Demet Özdemir tatilde! Telefonunu elinden düşürmedi Demet Özdemir tatilde! Telefonunu elinden düşürmedi
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Mudanya esnafına pandemi desteği

Mudanya esnafına pandemi desteği

Kuşadası’nda bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Kuşadası’nda bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Odunpazarı sıcak yaz günlerinde sokaktaki dostları unutmuyor

Odunpazarı sıcak yaz günlerinde sokaktaki dostları unutmuyor

Kayıp Pınar’ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Kayıp Pınar’ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Balıkesir’de polis 42 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Balıkesir’de polis 42 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Eskişehir Namaz Vakitleri 21 Temmuz Salı

İmsak
03:54
Sabah
05:40
Öğle
13:09
İkindi
17:04
Akşam
20:28
Yatsı
22:07

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler21 Temmuz Salı

Kargın Eczanesi
Odunpazari
Nar Eczanesi
Tepebasi
Nur Selin Eczanesi
Odunpazari
Nuralp Eczanesi
Odunpazari
Yaşam Eczanesi
Tepebasi
Alanönü Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor

Eskişehirspor'dan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Eskişehirspor'dan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.