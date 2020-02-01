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Yola fırlayan sokak köpeği kazaya neden oldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 01.02.2020 15:59 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, sokak köpeğinin aniden yola çıkması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Eskişehir’de, sokak köpeğinin aniden yola çıkması sonucu trafik kazası meydana geldi. İki kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Olay, Büyükdere Mahallesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarında yaşandı. Alınan bilgilere göre; dün saat 16:00 sıralarında Kent Ormanı mevkiinde seyir halinde olan L.B. (50) idaresindeki kamyonun önüne, yolun sağından aniden başıboş bir köpek çıktı. Sürücü L.B. sokak köpeğine vurmamak için ani fren yaptı. Bu esnada aynı istikamette seyir halinde olan S.Ç. idaresindeki kamyon duramayarak L.B.’nin bulunduğu kamyonun dorse kısmına çaptı.
Kazada sürücüler S.Ç. ile L.B.’nin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan E.K. (39) ve E.T. (49) yaralandı. Ardından ihbarla bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Öte yandan polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

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Akay Eczanesi
Tepebasi
Elif Eczanesi
Odunpazari
İkieylül Eczanesi
Odunpazari
Özden Eczanesi
Odunpazari
Suzan Eczanesi
Tepebasi
Sezgin Eczanesi
Odunpazari
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