Yola kaya düştü

Antalya’da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları yola düştü.

Antalya’da aralıklarla devam eden yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Zaman zaman şiddetini artıran yağışlar nedeniyle bazı yollarda sıkıntılar yaşandı. Aşırı yağışlar nedeniyle Demre-Üçağız karayolunda dağdan kopan kaya parçaları yola düştü. Bu esnada yoldan herhangi bir aracın geçmemesi olası bir faciayı engelledi.

Yolu kısmen kapatan kaya parçaları ulaşımda aksamalara neden olurken, Demre Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu yol trafiğe açıldı.



