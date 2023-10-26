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Yolcu dolu minibüs ciple çarpıştı, 11 kişi yaralandı

26.10.2023 10:35 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Hamzabey mahallesinde meydana gelen kazada minibüs ile cip çarpıştı; 11 kişi yaralandı.

Kaza 09.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Hamzabey mahallesi girişinde meydana geldi.

Hamzabey mahallesinden aldığı yolcuları İnegöl merkeze götürmek üzere yola çıkan sürücü Necati Kahraman(67) yönetimindeki 16 ACB 917 plakalı minibüs, mahalleye gelmekte olan Mehmet Furkan Doğan(30) yönetimindeki 16 KEN 65 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu araçların sürücüleriyle, minibüsteki yolcular Cansu Bodur(25), Sena Civanlar(20), Ali Göçen(85), Recep Öztürk(59), Orhan Kesen(57), Elif U.(16), Ozan Kuru(23), Mihriye Kesen(58) ve Ebrar İ.(14) yaralandı.

Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Jandarma komutanlığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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