Yolcu otobüslerinde ’Emniyet kemeri’ ve ’Lastik’ denetimi

Kayseri’de trafik polisleri tarafından yolcu otobüslerine yönelik yapılan uygulamada, yolculara emniyet kemeri hakkında bilgilendirici broşürler dağıtılırken, otobüslerinde lastiklerinde denetim yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri Otogarı’ndan çıkış yapan yolcu otobüslerine yönelik uygulama yapıldı. Uygulama kapsamında polis ekipleri tarafından otobüslerde bulunan yolculara emniyet kemerinin önemi hakkında bilgiler verilerek, broşür dağıtıldı. Ayrıca, yolcu otobüslerinin lastiklerinin de diş derinliği tek tek kontrol edildi.

Vatandaşlarda polis ekiplerine gösterdikleri önemden dolayı teşekkür etti.

