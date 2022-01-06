Yolcu360 mobilde yüzde 126 büyüdü

İSTANBUL(AA) - Yolcu360, geçen yılın nisan ayında 6 milyon dolarlık yatırım alarak hız kazandırdığı tüm hedeflerine 2021 yılı sonu itibarıyla ulaştı.

Yolcu360'tan yapılan açıklamaya göre, Şubat 2021’de son üç yılın verileri ile Deloitte tarafından Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi seçilen Yolcu360, 2021 yılı içerisinde mobil uygulama üzerinde gelir bütçesini yüzde 126 artırdı. Buna ek olarak yılı beklenen gelir bütçesinin yaklaşık yüzde 12 üzerinde tamamlayarak yüzde 84 büyüdü.

Şirket, operasyon başarısının kilit noktası olarak gördüğü B2B tarafında anlaşmalı olduğu kurum sayısını 332’ye çıkardı. Yolcu360 böylece Türkiye’nin en büyük araç kiralama havuzunu oluşturmuş oldu.

Yolcu360’ın mobil uygulaması; sıralama ve arama kriterleri, araçlar konusunda detaylı anlatımları, artırılmış checkbox sayısı, yalınlaştırılmış üyelik ve giriş sayfalarıyla misafirlerine 1 dakikadan daha kısa bir sürede rezervasyon yapma olanağı sağlıyor. Bunun dışında, tüm kampanyaların detaylarına ve katılım koşullarına tek sayfadan ulaşım imkan tanıyor ve kullanıcıların kampanyalar konusunda kolayca bilgiye ulaşması sağlıyor. Mobil uygulamasında misafirleri geniş filtreleme seçenekleri ile değerlendirme puanı yüksek tedarikçileri listeleyebilirken, en yüksek puanlı araçları en düşük fiyattan yükseğe doğru sıralayabiliyorlar.

- "Erken rezervasyon kavramını araç kiralama alanına taşıdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yolcu360 Üst Yöneticisi (CEO) Umut Yıldırım, Yolcu360’ın attığı adımlarla Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi unvanını koruduğunu belirtti.

"Ekip olarak, sıra dışı hamleler yapmanın ve misafir mutluluğu saplantımızı somut olarak hayata geçirmenin bizi başarıya götüreceğinden emindik. Gerçekleştirdiğimiz rakamlarla bunu kanıtladık." ifadelerini kullanan Yıldırım, Yolcu360'ın, misafir memnuniyeti, çalışan memnuniyeti, araç tedarik istatistikleri gibi Anahtar Performans Göstergelerinde (KPI-Key Performance Indicators) başarıyla ilerlediğinin altını çizdi.

Yıldırım, yapılan araştırmalarda 5 üzerinden 4,8 dijital rating alarak misafir memnuniyeti konusunda en iyi araç kiralama platformu seçildiklerini bildirdi.

Çalışanların yüzde 93’ünün Yolcu360'ın "Great Place to Work" olduğunu düşündüğünü aktaran Yıldırım, bu oranın bugün gelinen noktanın en önemli dayanağı olduğunu vurguladı. Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yolcu360, iş ortaklarına, dolayısıyla pazara hareket getiren yenilikçi uygulamalarla dinamik bir operasyon. Yaptığımız her hamlede hem misafirlerimize hem de iş ortağı ekosistemimize katacağımız faydayı hesaplıyoruz. Efsane Yolcu360 günleri bu hamlelerden biriydi. Erken rezervasyon kavramını araç kiralama alanına taşıdık."

Umut Yıldırım, 2022 yılında yurt dışı operasyonlarının ivme kazanmasının yanı sıra iç pazarda atılacak yeni adımlarının da hazır olduğunu belirtti. Yolcu360’ın insanların A noktasından B noktasına en kolay şekilde ulaşabilmesini sağlayan bir "mobilite şirketi" olarak konumlanma hedefinde olduğunun altını çizen Yıldırım, 2022’nin ilk çeyreğinde bu hedefe uygun şekilde yeni ürün ve hizmetleri hayata geçirileceğini aktardı.

Yıldırım, çok kapsamlı bir mobilite şirketi olarak 2022’de misafirlerin tüm ulaşım ihtiyaçlarına sürdürülebilir çözümler üreteceklerini ifade etti.

- En çok kiralama yapılan şehirler İstanbul, İzmir ve Ankara

Yolcu360’ın araç kiralama sektöründe 2021 yılı veri analizine göre, 2020 yılında olduğu gibi site üzerinden en çok kiralama yapılan gün cuma oldu.

2021 yılında en çok kiralama yapılan şehirler İstanbul, İzmir ve Ankara şeklinde sıralandı. Misafirler en fazla haziran, eylül ve kasım aylarında kiralama yaptı. Benzinli araçlar yüzde 58 oranında tercih edilirken, dizel araçların talebi yüzde 38 olarak gerçekleşti.

İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir Adnan Menderes ve İstanbul Havalimanı'ndaki araç kiralama ofisleri sırasıyla en çok kiralama yapılan ofisler oldu.

