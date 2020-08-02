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Yolcular bayramını tebrik etmedikleri otobüs şoföründen alkışla özür diledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.08.2020 19:22 | Son Güncelleme

Yolcular bayramını tebrik etmedikleri otobüs şoföründen alkışla özür diledi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de özel halk otobüsünde seyahat eden yolcular, Kurban Bayramı'nın tebrik edilmemesi üzerine konuşma yapan özel halk otobüsü şoföründen alkışla özür diledi.

Alınan bilgiye göre, İzmit-Körfez hattında çalışan 41 R 4489 plakalı özel halk otobüsü şoförü İbrahim Çankaya, aracına binen yolcuların bayramını tebrik etmemesi üzerine, konuşma yaptı.

Araçtaki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde Çankaya, "Bütün yolcularıma önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Sizler önce Allah'a, sonra kaptanlara emanetsiniz. Araçta şu anda ortalama 30 yolcumuz var. Bir üzüntümü paylaşacağım, kaptanların işini severek yapması yolcuların elinde olan bir şey. Elçiye zeval olmaz, bayramınız mübarek olsun. Sizlerden biri bu bayramı kutlasaydı, ben bu konuşmayı yapmayacaktım. Rabbim hepinizin yolunu açık etsin." ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, daha sonra yolcuların Çankaya'yı alkışlaması yer alıyor.

- "Amacım bayramları unutturmamak"

Çankaya, AA muhabirine, amacının yolcuları rencide etmek değil, bayramları unutturmamak olduğunu söyledi.

Yolculardan kimsenin bayramını tebrik etmemesi üzerine duygulandığını anlatan Çankaya, "O kadar yolcuyu aracıma aldıktan sonra hiçbir yolcunun bayramımı kutlamaması beni biraz üzdü. İşimi çok severek yapıyorum. Yolcularımı da çok seviyorum ama böyle bir durumla karşı karşıya kalınca böyle bir konuşma yapmaya mecbur kaldım. Yolcular da duygumu fark etti ve büyük bir alkış aldım." diye konuştu.

Çankaya, alkış gelince doğru yerde doğru şeyler konuştuğunu düşündüğü belirterek, bayramın özellikle çocuklara hissettirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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