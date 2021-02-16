YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Yolda kalan cenaze nakil aracını ekipler kurtardı

Yolda kalan cenaze nakil aracını ekipler kurtardı

16.02.2021 17:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yolda kalan cenaze nakil aracını ekipler kurtardı

Kar küreme ve tuzlama çalışmalarını devam ettiren İzmit Belediyesi ekipleri, yolda kalan cenaze nakil aracını kurtardı.Kocaeli’nde etkili olan yoğun sebebiyle mesai harcayan İzmit Belediyesi ekipleri, yolda güçlük yaşayan araçlara da anında müdahale ederek destek oluyor.

Kar küreme ve tuzlama çalışmalarını devam ettiren İzmit Belediyesi ekipleri, yolda kalan cenaze nakil aracını kurtardı.
Kocaeli’nde etkili olan yoğun sebebiyle mesai harcayan İzmit Belediyesi ekipleri, yolda güçlük yaşayan araçlara da anında müdahale ederek destek oluyor. Balören Mahallesine doğru giden ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze nakil aracı yolda kalınca İzmit Belediyesi ekipleri hemen müdahale etti. Kentin her yanında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri, vatandaşları zincirsiz ya da kar lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı. Yolda kalan tüm araçlara yardımda gecikmeyen İzmit Belediyesi ekipleri, ulaşımı rahatlatmak adına tüm personelleriyle birlikte vatandaşlara destek oluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Şubat Salı

İmsak
06:21
Sabah
07:46
Öğle
13:19
İkindi
16:14
Akşam
18:43
Yatsı
20:02

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Salı

Kocaeli Eczanesi
Izmit
Oğuz Eczanesi
Izmit
Güngör Eczanesi
Izmit
Yenidoğan Eczanesi
Izmit
Körfez Eczanesi
Korfez
Zeynep Eczanesi
Basiskele
Özlem Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Diğer Haberler

Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 36,2'ye yükseldi

Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 36,2'ye yükseldi

İzmit’in kırsalında ve merkezinde kar mesaisi

İzmit’in kırsalında ve merkezinde kar mesaisi

Yüz yüze eğitime kar engeli

Yüz yüze eğitime kar engeli

Soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahiplerinin içini ısıtan hizmet

Soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahiplerinin içini ısıtan hizmet

Kocaeli merkezli hırsızlık operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

Kocaeli merkezli hırsızlık operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün daha uzatıldı

Kocaeli'de yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün daha uzatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.