YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Yolda kalan kadın şoföre zabıta yardım etti

Yolda kalan kadın şoföre zabıta yardım etti

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.09.2020 13:17 | Son Güncelleme

İzmit ilçesinde aracının lastiği patladığı için yolda kalan kadın şoföre Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri yardım etti.Kendi sorumluluk sahasında 7 gün 24 saat görev yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, devriye görevi yaparken Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bekleyen bir araç olduğunu fark etti.

İzmit ilçesinde aracının lastiği patladığı için yolda kalan kadın şoföre Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri yardım etti.
Kendi sorumluluk sahasında 7 gün 24 saat görev yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, devriye görevi yaparken Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bekleyen bir araç olduğunu fark etti. Hızlı bir şekilde aracın yanına giden devriye ekibi, kadın şoför Atike Ersöz’ün araç lastiğinin patlamış olduğunu gördü. Kendi elleri ile vatandaşa yardım eden ekipler, yedek lastiğin montajını gerçekleştirdi. Olay sonrasında Ersöz, Büyükşehir Çağrı Merkezi sosyal medya hesabına mesaj yollayarak teşekkür etti. Ersöz mesajında, “Dün gece İzmit güzergahında talihsiz bir olay yaşamış bulunuyoruz. Saat 22.20 civarında arabanın lastiği patlamış olup, çaresizce ne yapacağımızı düşünürken, ekipleriniz duruma tesadüf olarak o güzergah üzerinden geçerken müdahale ettiler. Üstelik herhangi bir yardım çağrımız olmamasına rağmen. Bizi yolda görüp her türlü yardım olanaklarını kullanıp bizim için ellerinden geleni yapmış bulunmaktalar. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunar, böyle kıymetli çalışanlara sahip olduğunuz için de sizlere ayrıca çok teşekkür ederiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattıİğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattı
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bağlar’a çifte müjde
Bağlar’a çifte müjde
Hamido’nun karısı vefat etti
Hamido’nun karısı vefat etti
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi
Cizre OSB’deki fabrika için ilk kazma vuruldu
Cizre OSB’deki fabrika için ilk kazma vuruldu
TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor
TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor

Kocaeli Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazar

İmsak
05:21
Sabah
06:46
Öğle
12:56
İkindi
16:17
Akşam
18:57
Yatsı
20:16

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazar

Deniz Eczanesi
Karamursel
Elif Eczanesi
Izmit
Banu Eczanesi
Korfez
Dilek Eczanesi
Golcuk
Paşa Eczanesi
Izmit
Derbent Eczanesi
Kartepe
Yenidoğan Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Gebze’de ağaçlara özenli koruma
Gebze’de ağaçlara özenli koruma
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İş yerinin mutfağında çıkan yangın korkuttu
İş yerinin mutfağında çıkan yangın korkuttu
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.