YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Yolda kayan saman yüklü kamyon, trafiği durdurdu

Yolda kayan saman yüklü kamyon, trafiği durdurdu

KASTAMONU HABERLERİ  | 01.02.2020 14:56 | Son Güncelleme

Kastamonu’da Ağlı-Şenpazar karayolu üzerinde saman yüklü kamyon, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan kayarak ters döndü.

Kastamonu’da Ağlı-Şenpazar karayolu üzerinde saman yüklü kamyon, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan kayarak ters döndü. Trafiğe kapanan yol, kamyonun kaldırılmasıyla tekrar açıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ağlı-Şenpazar karayolunun 10’uncu kilometresinde Sakada köyü mevkisinde saman yüklü kamyon, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kaydı. Yolu tamamen kapatan kamyon, bölgeye sevk edilen kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonrasında bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaklaşık 1 saatten fazla kapalı kalan Araç-Şenpazar karayolu, saman yüklü kamyonun kurtarılmasıyla tekrar araç trafiğine açılabildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Kastamonu Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:50
Öğle
13:03
İkindi
15:42
Akşam
18:06
Yatsı
19:29

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Köseoğlu Eczanesi
Merkez
Tokatlıoğlu Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gaziye madalyasını Kaymakam Pişkin verdi

Gaziye madalyasını Kaymakam Pişkin verdi

Kastamonu’da trafik kazası oranı geriledi

Kastamonu’da trafik kazası oranı geriledi

Baca yangınını itfaiye söndürdü

Baca yangınını itfaiye söndürdü

(özel Haber) Yatağa Mahkum Emekli Öğretmene, Öğrencilerden Pastalı Kutlama

(özel Haber) Yatağa Mahkum Emekli Öğretmene, Öğrencilerden Pastalı Kutlama

Kastamonu’da Trafik Kazası: 1 Ölü

Kastamonu’da Trafik Kazası: 1 Ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.