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Yoldan çıkan kamyonet ters döndü: 2 yaralı

İHA İHA
02.05.2024 09:54
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yoldan çıkarak ters döndü. Kazada iki kişi yaralandı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Dadağlı Mahallesi yakınlarında sabah saat 07.00 sıralarında Mustafa B. (63) idaresindeki 61 VH 131 plakalı kamyonet, Sarıgöl istikametinden Denizli istikametine ilerlediği esnada yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak ters döndü. Kazada kamyonet sürücüsü Mustafa B. ve yolcu olarak bulunan Güldane B. (53) yaralandı. Şahısların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilirken yaralılar olay yerine gelen ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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