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Yoldan çıkan motosiklet sürücüsü yaralandı

BİLECİK HABERLERİ  | 02.06.2020 12:48 | Son Güncelleme

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet kayarak yoldan çıktı, sürücüsü yaralandı.Alınan bilgilere göre; Bilecik Osmaneli ilçesinden kent merkezine seyir halindeki 11 AAJ 301 plakalı motosiklet sürücüsü Eren Çakmak (19), Bayırköy Beldesine gelmeden havanın yağışlı olması nedeniyle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet kayarak yoldan çıktı, sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik Osmaneli ilçesinden kent merkezine seyir halindeki 11 AAJ 301 plakalı motosiklet sürücüsü Eren Çakmak (19), Bayırköy Beldesine gelmeden havanın yağışlı olması nedeniyle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kayarak yolun sağ tarafından bulunan korkuluklara çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü Eren Çakmak, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Bölge trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımı ile çekildi.

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Bozuyuk
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Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
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