Yollarda oluşan sıkıntılara anında müdahale

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 153 Çağrı Merkezi’ne gelen yollarla ilgili şikayet ve taleplere anında çözüm buluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşlardan 153 Çağrı Merkezi’ne gelen yollarla ilgili şikayet ve talepleri anında müdahale ile karşılıyor. Trafiğin yoğun olduğu ana yollardaki çukur ve bozulan asfaltlara ekipler tarafından torba asfalt serimi yapıldı. Ağır tonajlı araçların veya iklim koşullarının sebep olduğu çukurların kazaya sebep olmaması için oluşan çukurlar torba asfaltla kapatıldı.

Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi’ne gelen yollarla ilgili şikayet ve taleplere anında çözüm bulan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri son olarak Seka Tüneli Orduevi önünde, Santral rampasında ve Turan Güneş Caddesi’nde ağır tonajlı araçların ve iklim koşullarının sebep olduğu çukurları torba asfalt ile kapatarak olumsuz bir durum yaşanmasına engel oldu.



