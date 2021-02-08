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Yolları köstebek yuvasına dönen mahalleli çözümü kendi buldu

08.02.2021 19:01 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde köstebek yuvasına dönen köy yolu vatandaşı çileden çıkardı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde köstebek yuvasına dönen köy yolu vatandaşı çileden çıkardı. Yaklaşık 3-4 yıldır yolun yapılmaması üzerine vatandaşlar yola kendileri yama yaptı.
İlçenin Perşembe beldesi Koramanlar köyünde yollardaki çukurlar nedeniyle senelerdir yol çilesi çeken vatandaşlar çareyi kendi yaptıkları harçla yama yapmakta buldu. Teceller, Çıvaklar ve Bacıoğlu mahalleleri yollarının içler acısı halde olduğunu söyleyen Salih Ustaoğlu, “2020 yılının 9’uncu ayında CİMER’e şikâyette bulundum. Cevap olarak yetkililerin incelediğini ve bir yetkilinin köyümüze geldiğini duydum. Kendisi ile olan konuşmamda 2020 yılının sonuna kadar planda bu yolların yapılacağını söyledi. Ne yazık ki 2021 yılına girdik ve daha öncesi verilen sözler tutulmadı. Biz 2 ayda bir araçlarımıza bakım yaptırmaktan bıktık. Daha ne kadar çok sitem edeceğimizi bizde bilmiyoruz. Gerekenin yapılmasını artık istiyoruz” dedi.
53 yaşındaki Osman Çıvak, harç kararak arabanın bagajında getirdiği çimentolar ile yama yaptı. Çıvak, araçların ön amortisörlerinin sıklıkla bozulduğunu söyleyerek şöyle dedi:
"Yollarımız yaklaşık 5-6 senedir bu şekilde. 20 senedir bir kere asfalt oldu ve bakımlarla geçiştirdiler yolumuzu. Devletimizin evraklarında yolumuz iki defa asfalt, bir defa da taş döşendiği gözüküyor. 3 senedir yollarımızın yapılacağı söyleniyor. Milletvekilimiz Ahmet Çolakoğlu söz verdi yapılacak diye ama bir türlü yapılmadı. Muhtarımıza söyledik. O da ben söylüyorum yapmıyorlar, 1 kilometre asfalt veriyorlar bize dedi. Bizim 4 kilometre yolumuz var. Sözler verildi ama yapılmadı sürekli atlatıldık, sonunda yollarımız köstebek yuvası gibi oldu. Traktörle bile gidemez olduk. Araçlarımızda amortisörler, ön takımlar, lastikler derken arabalarımız dağılmaya başladı. Devletimize de bir şey söyleyemiyoruz, burada yetkilileri var. Biz söylemekten yorulduk. Kendi imkânlarımızla kuyu gibi olan yollarımıza beton döküyoruz. Çimento aldık, çakılı da Köy Hizmetleri getirmişti. 2 gündür 300-400 metre el arabası ile harç taşıyarak yollarımızı yapıyoruz. Bir teneke harç yama bile yapmıyor. Kuyu gibi her yer.”
Köy halkının kıt imkanlarla derdine çare bulduğunu söyleyen Mevlüt Çıvak (37) da, “Köyümüzde yol kalmadı. Halimiz perişanlık. Belki dünyada böyle köy yoktur. O yüzden rakibimiz yoktur. Çukurları betonla doldurduk, her yeri taşla belirttik. Maşallah diyelim halimize. Köy halkımızın yardımıyla nereye kadar böyle devam edecek bilmiyorum ama eşi benzerimiz yok” diye konuştu.

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