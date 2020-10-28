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Yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 28.10.2020 17:57 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yolun karışışına geçerken bir otomobilin çarptığı kadın yaralandı.Kaza, Çerkezköy Öztrak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yolun karışışına geçerken bir otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
Kaza, Çerkezköy Öztrak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kerem T. idaresindeki 59 PF 773 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen Birsen S. (50) isimli kadına çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Birsen S.’ye olay yerinde ilk müdahalesini yaptı, sonrasında ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Birsen S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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