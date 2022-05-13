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Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıya ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

13.05.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıya ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yönelik 11 Haziran 2021'de belediye binası önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili 1'i tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına tanık beyanlarıyla devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar Tolgahan Kılıç Oltu T Tipi Cezaevi'nden, Halit Aytekin ise Ardahan T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Ayhan Kılıç ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Tanık S.T, kızının arkadaşı olan tutuklu sanık Halit Aytekin'in olay günü evine geldiğini söyledi.

Sanığı görünce kapıyı önce açmak istemediğini belirten S.T, ısrar edince açtığını aktardı.

S.T, yanında silah, deste halinde para ve sigara paketinin içinde uyuşturucu gördüğü sanığın, Belediye Başkanı Bıyık'a ateş ettiğini söylediğini iddia ederek, sonrasında da kendisine ait cep telefonundan çağırdığı taksiye binerek evinden ayrıldığını vurguladı.

Aytekin'in, diğer tutuklu sanık Tolgahan Kılıç'ın, Belediye Başkanı'nı vurmadan önce kendisine 5 uyuşturucu hap içirdiğini söylediğini de ileri süren S.T, "Ben de para karşılığında Mustafa Bıyık'a ateş etmesinin yanlış olduğunu, para için değmeyeceğini söyledim." ifadelerini kullandı.

Tanıklardan E.B. ise arkadaşının kullandığı araçla ilçenin kırsal kesiminde yolda seyrederken Aytekin'in yardım istemesi üzerine araca aldıklarını söyledi.

Polis çevirmesi sırasında Aytekin'in "bas gidelim" dediğini ancak onu dinlemeyerek aracı durduklarını anlatan E.B, ekiplerin geldiği sırada üzerindeki tabancayı arabanın altına attığını belirtti.

Tutuklu sanık Halit Aytekin savunmasında, tanıklardan S.T'yi tanıdığını, evinin önünde konuşup sadece taksi çağırdığını, diğer sanık Kılıç hakkında bir şey konuşmadıklarını ileri sürdü.

Aytekin, olaydan önce diğer sanık Kılıç'ın kendisine, korkutmak amacıyla Bıyık'a ateş etmesini söylediğini belirterek, "Bana, seçim döneminde belediye başkanının sözler verdiğini ve bu sözleri tutmadığını söylemişti. Ateş ettiğim sırada göz göze geldik. Yakın mesafedeydik. Yakın mesafede isteseydim kendisine isabet edecek şekilde ateş edebilirdim. Sadece korkutmak amacıyla ateş ettim." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Tolgahan Kılıç ise tanık beyanlarını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Tutuksuz sanık Ayhan Kılıç da tanıkların hiçbirini tanımadığını ifade ederek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcısı ve avukatların beyanlarının ardından, dinlenmeyen tanığın bir sonraki celse zorla getirilmesine, olaya ilişkin videolara dair bilirkişi raporlarının getirilmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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