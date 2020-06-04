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Yoncadan vazgeçip meyve yetiştirdiği bahçede çileği "dalından" satıyor

BİLECİK HABERLERİ  | 04.06.2020 10:52 | Son Güncelleme

Bilecik'te devlet desteğiyle çilek üretimine başlayan çiftçi Yalçın Nar, bahçesini tüketicilere açarak diledikleri çileği almaları için izin veriyor - İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş: - "Yalçın kardeşimize küçük bir parçada deneme parseli kurduk. Arkadaşımız bu alanı 3-4 katına çıkarttı. Ürettiği ürünü de kendisi pazarlayarak bölgede önemli bir adım attı"

BİLECİK (AA) - TAYYİB HOŞBAŞ - Bilecik'te yonca ekimi yaptığı bahçesini daha verimli kullanmak ve daha fazla gelir elde etmek için çileğe yönelen çiftçi Yalçın Nar, "devlet destekli" 6 dönümlük bahçesini "seç-al" sloganıyla tüketicilere açtı.

Büyükbaş hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak üzere bahçesine geçen yıla kadar yonca eken 39 yaşındaki Nar, bundan vazgeçerek yediveren organik çilek üretmeye başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle başta 2,5 dönüm olan bahçesinden yüksek verim alan Nar, alanını 6 dönüme, çilek fidesi sayısını da 50 bine çıkardı.

Kalitesi, yoğun aroması ve "seç-al" özelliği ile dalından tüketicilere çilek satışı yapan Nar, Bilecik'in yanı sıra Eskişehir, Kütahya, Bursa ve Yalova gibi çevre illerden gelen müşterilerine diledikleri ürünleri toplamaları için izin veriyor.

Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, AA muhabirine, merkeze bağlı Ulupınar köyünde yaşayan Yalçın Nar'ın kendilerine müracaatının ardından proje çalışmasına başladıklarını ve bahçeyi çilekle buluşturduklarını söyledi.

Nar'ın cesaretiyle büyüyen çilek bahçesinin tüketicilerden ilgi gördüğünü belirten Yoldaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Üretim yapan ve tarımsal kalkınma anlamında güzel çalışmaları olan arkadaşlarımıza her zaman destek veriyoruz. Ulupınar'da da Yalçın kardeşimize küçük bir parçada deneme parseli kurduk. Arkadaşımız bu alanı 3-4 katına çıkarttı. Ürettiği ürünü de kendisi pazarlayarak bölgede önemli bir adım attı. Zaman zaman da biz ziyaret ederek kontrollerimizi sağlıyoruz, bu şekilde talep olması bizi sevindiriyor. Üreticimiz, bir dekardan 20 bin lira kazandığını söyledi, bu rakam bizim istatistiklerimizi altüst etti."

- "Ulupınar 'çilek köyü' olacak"

Yalçın Nar da bahçeden daha fazla kazanç sağlamak üzere yola çıktığını, cesaret ve devlet desteğiyle bu seviyeye geldiğini ifade etti.

Bahçesine 5 yıl yonca ektiğini aktaran Nar, "Bölgede bu zamana kadar çilek üretimi yoktu, ilk ben yaptım. Bahçem rakım olarak yüksek olunca verim de aldım, çok memnunum." dedi.

Bölgede yetişen çileğin aroma ve şeker oranı bakımından çok iyi olduğunu vurgulayan Nar, Ulupınar'ı "çilek köyü" olarak tanıtmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Bahçeye gelerek ailesiyle çilek toplayan Ahmet Turgut da "seç-al" uygulamasının kendileri için hem köy havası alma hem de dilediği ürünü elde etmek açısından güzel olduğunu belirtti.

Her hafta bahçeden çilek aldığını dile getiren Nar, "Ürünlerimizi bahçeden seçerek bire bir dalından alıyoruz. Burada doğadan, istediğimizi seçip almak, pazardan almaktan daha hoş oluyor. Ben böyle bir satışla ilk defa karşılaştım." ifadelerini kullandı.

Turgut, aldıkları çileği güvenle çocuklarına yedirdiklerini belirtti.

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