SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Yönetime gitti 'Ayrılmak istiyorum' dedi! Galatasaray'ın yıldızının o talebine yanıt gecikmedi

Yönetime gitti 'Ayrılmak istiyorum' dedi! Galatasaray'ın yıldızının o talebine yanıt gecikmedi

11.06.2023 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden başlarken, kadroda birçok isme teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Fransız oyuncusu Leo Dubois de teklif alan isimler arasında bulunurken, tecrübeli futbolcu yönetime ayrılmak istediğini bildirdi. İşte detaylar...

Yönetime gitti 'Ayrılmak istiyorum' dedi! Galatasaray'ın yıldızının o talebine yanıt gecikmedi
Leo Dubois

Leo Dubois

FRA Fransa
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı-Kırmızılılar ligdeki son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de mağlup ederek taraftarlarını mutlu ederken, yeni sezon için de hazırlıklar hız kesmeden başladı.

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Sarı-Kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek isterken, gelecek isimler kadar takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

AYRILIK TALEBİ

leo-dubois-234345_16_9_1659286645

Sarı-Kırmızılılar'ın Fransız ekibi Lyon'dan 2.50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Leo Dubois'ten yönetime beklenmedik bir talep geldi. Hem ülkesi Fransa'dan hem de İtalya'dan transfer teklifleri alan tecrübeli oyuncu, yönetimden izin istediği öğrenildi.

YÖNETİMDEN ŞARTLI İZİN

thumbs_b_c_19edfcab08191d368649125dfda83247

Fanatik'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı formayla iyi bir sezon geçiren tecrübeli sağ bek için Galatasaray cephesinde 3.5 milyon Euro'luk bonservis talebi var. Eğer Avrupa kulüpleri bu rakamı karşılarsa, Sarı-Kırmızılılar'ın transfere izin verebileceği belirtildi.

1 GOL 3 ASİST

63d581f380a0324c44df114b

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 25 resmi maçta forma giyen Leo Dubois, bu karşılaşmaların 13'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1305 dakika süre alan Fransız sağ bek, 1 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'a dev piyango!Galatasaray'a dev piyango!
Acun Ilıcalı bir takım daha satın aldı!Acun Ilıcalı bir takım daha satın aldı!
Galatasaray, Uğurcan Çakır ile her konuda anlaşma sağladı!Galatasaray, Uğurcan Çakır ile her konuda anlaşma sağladı!
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk son dakika Leo Dubois galatasaray Süper Lig Şampiyon sezon süper li maçın

En Çok Okunan Haberler

'Asgari ücreti 12 bin TL yapacaklar'

'Asgari ücreti 12 bin TL yapacaklar'

Ankara'da şiddetli yağmur!

Ankara'da şiddetli yağmur!

Dördüncü Fatih Terim dönemi başlıyor!

Dördüncü Fatih Terim dönemi başlıyor!

Dünya yıldızları adım adım Kadıköy'e!

Dünya yıldızları adım adım Kadıköy'e!

Galatasaray'da Icardi şoku!

Galatasaray'da Icardi şoku!

Finalde tribünleri salladı! Bu kez İstanbul'da...

Finalde tribünleri salladı! Bu kez İstanbul'da...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.