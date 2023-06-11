Yönetime gitti 'Ayrılmak istiyorum' dedi! Galatasaray'ın yıldızının o talebine yanıt gecikmedi

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı-Kırmızılılar ligdeki son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de mağlup ederek taraftarlarını mutlu ederken, yeni sezon için de hazırlıklar hız kesmeden başladı.

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Sarı-Kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek isterken, gelecek isimler kadar takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

AYRILIK TALEBİ

Sarı-Kırmızılılar'ın Fransız ekibi Lyon'dan 2.50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Leo Dubois'ten yönetime beklenmedik bir talep geldi. Hem ülkesi Fransa'dan hem de İtalya'dan transfer teklifleri alan tecrübeli oyuncu, yönetimden izin istediği öğrenildi.

YÖNETİMDEN ŞARTLI İZİN

Fanatik'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı formayla iyi bir sezon geçiren tecrübeli sağ bek için Galatasaray cephesinde 3.5 milyon Euro'luk bonservis talebi var. Eğer Avrupa kulüpleri bu rakamı karşılarsa, Sarı-Kırmızılılar'ın transfere izin verebileceği belirtildi.

1 GOL 3 ASİST

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 25 resmi maçta forma giyen Leo Dubois, bu karşılaşmaların 13'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1305 dakika süre alan Fransız sağ bek, 1 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.



