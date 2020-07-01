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Yöresel ürünlerin satıldığı Evliyazadeler Konağı ziyaretçilerini bekliyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 01.07.2020 10:35 | Son Güncelleme

Denizli’de Adnan Menderes’in eşi Berrin Menderes’in doğduğu ev olarak bilinen ve restorasyon işlemlerinin ardından pandemi sebebiyle kapalı kaldı.

Denizli’de Adnan Menderes’in eşi Berrin Menderes’in doğduğu ev olarak bilinen ve restorasyon işlemlerinin ardından pandemi sebebiyle kapalı kaldı. Bölgenin yöresel ürünlerinin sergilendiği ve satıldığı konak tekrar faaliyete başladı.
Buldan ilçesinde Başbakan Adnan Menderes’in eşi Berrin Menderesin doğduğu ev olarak bilinen Evliyazadeler Konağı restorasyon işleminin ardından yöresel ürünlerin sergilendiği ve satıldığı yer haline geldi. Buldan’a giden ve ya geçen vatandaşların Evliyazadeler Konağına uğramadan geçmediği yer haline geldi. Buldan’ın en önemli ürünlerinden olan Buldan kumaşından onlarca çeşit ürün burada hem üretiliyor hem de sergileniyor. Buldan kumaşı ile üretilen şal, fular ve kravat gibi ürünler aynı zamanda burada alıcılarını bekliyor. Buldan Kaymakamlığı Kültür Merkezi olarak işletmeye açılan konağı ziyarete gelen vatandaşlar ise dibek kahvesini de içmeden gitmediği öğrenildi. Pandemi sebebiyle bir süre kapalı olan Evliyazadeler Konağı tedbirler kapsamında tekrar faaliyete geçtiğini belirten işletme sorumlusu Feryal Araç, “Konağımız merhum Başbakan Adnan Menderes’in eşi Berrin Hanımın dünyaya geldiği tarihi bir yerdir. Restoresi yapıldıktan sonra Buldan Kaymakamlığına bağlı BELKÜM olarak işletmeye açıldı. Şubat ayında yaşadığımız Pandemi sürecinde kapalı durumdaydı. Tüm hijyen şartlarını yerine getirerek konağımızı hizmete açtık. Burada el emeği göz nuru Buldan’ın yöresel dokumaları, el tezgâhında üretimini yaptığımız şal, fular, kravat üretimi ve satışıyla birlikte kafeterya hizmeti de veriyoruz. Tarihi, kültürü ve dokumacılığı görmek ve yakından tanımak isteyen tüm misafirlerimizi konağımızda görmekten onur duyarız” dedi.

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