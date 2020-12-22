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Yormaz Efe’nin kardeşinden duygulandıran paylaşım

AYDIN HABERLERİ  | 22.12.2020 15:24 | Son Güncelleme

Dün akşam kalp krizi sonucuyla hayatını kaybeden ve Yormaz Efe olarak bilinen Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şube Başkanı Mustafa Yormaz’ın kardeşi Kadir Yormaz, sosyal medya hesabından yürekleri burkan paylaşım yaptı.Mustafa Yormaz’ın ölüm haberinin alınmasının ardından sevenleri yasa boğulurken, Aydın’da birçok siyasi isim de başsağlığı mesajı yayımladı.

Dün akşam kalp krizi sonucuyla hayatını kaybeden ve Yormaz Efe olarak bilinen Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şube Başkanı Mustafa Yormaz’ın kardeşi Kadir Yormaz, sosyal medya hesabından yürekleri burkan paylaşım yaptı.
Mustafa Yormaz’ın ölüm haberinin alınmasının ardından sevenleri yasa boğulurken, Aydın’da birçok siyasi isim de başsağlığı mesajı yayımladı. Ancak en yürek burkan paylaşım, hayatını kaybeden Başkan’ın kardeşi Kadir Yormaz’dan geldi. Kardeşi Kadir Yormaz, sosyal medya hesabından kardeşleri ile birlikte olan fotoğrafını paylaşarak “Allah’ım bana dayanma gücü ver. 7 ay arayla iki kardeşimi kaybettim, bugün abim Mustafa Yormaz’ı kaybettim” notunu düştü.

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