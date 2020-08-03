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Yörüklerden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ne ziyaret

AYDIN HABERLERİ  | 03.08.2020 11:17 | Son Güncelleme

Aydın’da faaliyet gösteren yörük dernekleri Adnan Menderes Demorkasi Müzesi’ni ziyaret etti.Aydın Efeleri Yörükleri Türkmenleri Derneği Başkanı Mevlüt Kenar, Germencik Yörükleri Derneği Başkanı Ruhi Doğan, Aydın Yörük Efe Derneği Başkanı Muhsin Aydoğdu Yörük Efe, Söke Yörükler Derneği Başkanı Halil Döndü, Söke Yörük Türkmen Derneği Başkanı Günnur Özgen ve dernek üyeleri Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ni ziyaret etti.Teşhir ve tanziminde kullanılmak üzere Adnan Menderes’in hatırasını canlandıran bilgi, belge ve eserlerin yer aldığı müzenin yapım aşaması devam ederken, henüz tamamlanmamış olan müze şimdiden ihtişamıyla ziyaretçilerinin büyük beğenisini kazandı.

Yörüklerden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ne ziyaret

Aydın’da faaliyet gösteren yörük dernekleri Adnan Menderes Demorkasi Müzesi’ni ziyaret etti.
Aydın Efeleri Yörükleri Türkmenleri Derneği Başkanı Mevlüt Kenar, Germencik Yörükleri Derneği Başkanı Ruhi Doğan, Aydın Yörük Efe Derneği Başkanı Muhsin Aydoğdu Yörük Efe, Söke Yörükler Derneği Başkanı Halil Döndü, Söke Yörük Türkmen Derneği Başkanı Günnur Özgen ve dernek üyeleri Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ni ziyaret etti.
Teşhir ve tanziminde kullanılmak üzere Adnan Menderes’in hatırasını canlandıran bilgi, belge ve eserlerin yer aldığı müzenin yapım aşaması devam ederken, henüz tamamlanmamış olan müze şimdiden ihtişamıyla ziyaretçilerinin büyük beğenisini kazandı. Aydın’ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi’nde kurulan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ni gezen dernek üyeleri, Menderes dönemine ait bilgi, belge ve eserleri inceledi. Menderes’in tüm hayatını yakından inceleyen yörükler, müzenin adeta geçmişe yolculuk yapmayı sağladığına dikkat çekerek yaşanan olayların ve görsellerin sergilendiği müzede duygu dolu anlar yaşadıklarını belirtti.

Yörüklerden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ne ziyaret

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