Young Boys, İsviçre Kupası'nı 33 yıl sonra müzesine götürdü

İsviçre'de 2019-2020 futbol sezonunun kupa finalinde Basel ile Young Boys, Wankdorf Stadı'nda karşılaştı.
Basel, 42. dakikada Omar Alderete'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Bu gole 50. dakikada Jean-Pierre Nsame ve 89. dakikada Marvin Spielmann ile cevap veren Young Boys, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Young Boys, 1930, 1945, 1953, 1958, 1977 ve 1987'nin ardından 7. kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.
Ligde şampiyonluğa ulaşan Young Boys, İsviçre Kupası'nı da müzesine götürerek sezonu iki kupayla tamamladı.
Vedat Muriqi resmen Lazio'da!
Galatasaray'da flaş ayrılık! Fatih Terim şaşkın...
Galatasaraylı yıldıza 20 milyon euro!
1 yıl daha Milan'da
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! O isimler resmen ayrılıyor...
Trabzonspor'dan 30 Ağustos pozu
Sörloth dünya devine gidiyor
Başkan transferi resmen açıkladı
Messi ve Ronaldo takım arkadaşı oluyor!
Ümraniyespor'da transfer
Lewandowski 'Altın Top'u istiyor
Karantina ihlali yapan futbolcuya ceza
Survivor Aycan'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum