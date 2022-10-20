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Yozgat Bozok Film Festivali başladı

20.10.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat Bozok Film Festivali başladı

Yozgat Valiliği himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Yozgat Belediyesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi paydaşlığı ve Sinema Okuryazarları Derneğinin yürütücülüğünde düzenlenen Bozok Film Festivali başladı.

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, kentte bir projeyi daha hayata geçirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yozgat insanının devletine, milletine bağlılığının, misafirperverliğinin, hoşgörüsünün anlatılması gerektiğini aktaran Polat, "Biz Yozgat'ı seviyoruz, sizlerin de seveceğini biliyoruz. Bu sevgiyi sahneye yansıtan değerli sinemaseverlere, festivale katılan emekçi kardeşlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Birinci filim festivaline 258 film katıldı. Bozok Film Festivali'nin kurumsal bir hale geldiğini düşünüyoruz. Seneye Uluslararası Bozok Film Festivali'ni yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Celal Köse de film festivalinin Bozok Üniversitesinin sinema bölümü öğrencilerine ilham kaynağı olmasını diledi.

Festivalin, gençlerin filme veya sinemaya olan ilgisini arttıracağını vurgulayan Köse, "Gençlerin beyninde hayal dünyasında şimşekler çakacağını umut ediyorum. Bozok Film Festivalinin şehrimizin tanıtımına, kültürümüzün ihyasına ve gelecek nesillere de aktarılmasında önemli bir pay sahibi olacağını da özellikle ifade ediyorum." diye konuştu.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Türk Müziği Meşk Topluluğu müzik dinletisi sundu.

Hayatını kaybeden Yeşilçam sanatçıları anıldı. Daha sonra Bozok Film Festivaline katılan filmlerden kısa kesitler gösterildi.

Festivalin açılış törenine İranlı Yönetmen Majid Majidi ve çok sayıda sinemasever katıldı.

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