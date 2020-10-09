Yozgat Emniyetinden örnek uygulama

Korona virüs tedbirleri kapsamında Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, bina girişlerindeki turnikelere thermal tablet kamera yerleştirdi. Kamera ile yüz tanıma, maske ve ateş ölçümü kontrolü yapılıyor.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, Türkiye’ye örnek olacak bir uygulamayı sisteme koydu. Korona virüs ile mücadele kapsamında emniyet binasının giriş noktalarına thermal tablet kamera yerleştirildi. Hem zamandan tasarruf etmek hem de personelden en iyi şekilde yararlanmak için uygulamaya konulan sistem ile yüz tanıma işlemi yapılıyor, maske takmayanlar uyarılıyor ve ateş ölçümü gerçekleştiriliyor.

Emniyet personeli yüz tanıma sistemi ile binaya giriş yapabilirken vatandaşlar ise thermal tablet kamera ile ateşleri ölçülüyor ve maskeli olup olmadıkları kontrol edildikten sonra binaya girebiliyor. Ayrıca thermal tablet kamera ile Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına da bağlanılıyor ve karantina altında olan kişiler anında tespit ediliyor.

